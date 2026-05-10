        Події

        Росіяни завдали 781 удару по Запорізькій області за добу: є загиблий і поранені

        Віктор Алєксєєв
        10 Травня 2026 10:10
        У Преображенці FPV-дрон атакував цивільний автомобіль: загинув 68-річний чоловік / Фото: Нацполіція

        Минулої доби російські війська завдали 781 удару по населених пунктах Запорізької області. Про це повідомили в Нацполіції.

        За даними правоохоронців, окупанти застосували 599 безпілотників, переважно FPV-дронів, здійснили 8 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 174 удари з артилерійських установок.

        У селі Преображенка FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Унаслідок удару загинув 68-річний чоловік. Також поранення дістали 62-річна жінка та 63-річний чоловік.

        Крім того, у Комишувасі внаслідок влучання ворожого безпілотника поранено 75-річну жінку.


