Протести, відставка журі та погрози ЄС: чим запам’яталося відкриття Венеційського бієнале-2026

У Венеції 9 травня офіційно стартувала 61-ша Венеційська бієнале сучасного мистецтва, однак відкриття одного з найпрестижніших культурних форумів світу супроводжувалося масштабним скандалом через повернення російського павільйону.

Про це повідомляють The Guardian, Reuters, AP та інші медіа.

Головною темою конфлікту стало рішення організаторів допустити Росію до участі у бієнале вперше після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Реклама

Реклама

На тлі цього на бієнале спалахнули протести, а міжнародне журі конкурсу за кілька днів до відкриття колективно подало у відставку. Члени журі заявили, що не готові оцінювати павільйони держав, чиї лідери перебувають під слідством Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини.

Під час прев’ю бієнале біля російського павільйону відбулася акція протесту за участі Pussy Riot та активісток Femen. Учасники акції в рожевих балаклавах тримали плакати з написами «Russia kills, biennale exhibits» та «No Putin in Venice». Через протест російський павільйон тимчасово закривали.

У Європейському Союзі також розкритикували рішення допустити Росію до участі у виставці. Єврокомісія попередила організаторів, що може призупинити або скасувати фінансування бієнале у розмірі 2 млн євро через повернення російського павільйону.

Голова комітету з питань культури Палати депутатів Італії Федеріко Молліконе публічно виступив проти участі РФ у бієнале та заявив, що «держава, яка веде агресивну війну, не може використовувати мистецтво».

Крім Росії, суперечки виникли й навколо участі Ізраїлю через війну в секторі Гази. Понад 200 діячів культури підписали відкритий лист із закликом не допускати Ізраїль до виставки.

Попри критику, керівництво Венеційської бієнале заявило, що мистецтво має залишатися простором для діалогу, а не цензури чи політичних заборон.