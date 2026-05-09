        У Краматорську від російського удару загинув заступник голови РДА

        Сергій Бордовський
        9 Травня 2026 16:01
        Роман Сімашов / Фото: Краматорська РДА
        Унаслідок російського удару по Краматорську загинув заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Сімашов.

        Про це повідомила Краматорська районна державна адміністрація.

        За інформацією адміністрації, посадовець помер 8 травня 2026 року у віці 46 років від поранень, отриманих під час російського удару по Краматорську 5 травня.

        У Краматорській РДА заявили, що смерть Романа Сімашова стала «непоправною втратою для всієї Краматорщини».

        У повідомленні зазначається, що протягом багатьох років він опікувався питаннями житлово-комунального господарства та забезпеченням стабільної роботи систем життєзабезпечення громад району.

        Колеги характеризують Сімашова як відповідального керівника, професіонала та людину, небайдужу до проблем людей.

        «Роман Шавкатович жив і працював заради людей, завжди був поруч у найскладніші моменти, підтримував, допомагав», — йдеться у повідомленні адміністрації.

        У Краматорській РДА висловили співчуття родині, друзям і колегам загиблого.


