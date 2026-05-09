У Краматорську від російського удару загинув заступник голови РДА

Унаслідок російського удару по Краматорську загинув заступник голови Краматорської районної державної адміністрації Роман Сімашов.

Про це повідомила Краматорська районна державна адміністрація.

За інформацією адміністрації, посадовець помер 8 травня 2026 року у віці 46 років від поранень, отриманих під час російського удару по Краматорську 5 травня.

У Краматорській РДА заявили, що смерть Романа Сімашова стала «непоправною втратою для всієї Краматорщини».

У повідомленні зазначається, що протягом багатьох років він опікувався питаннями житлово-комунального господарства та забезпеченням стабільної роботи систем життєзабезпечення громад району.

Колеги характеризують Сімашова як відповідального керівника, професіонала та людину, небайдужу до проблем людей.

«Роман Шавкатович жив і працював заради людей, завжди був поруч у найскладніші моменти, підтримував, допомагав», — йдеться у повідомленні адміністрації.

У Краматорській РДА висловили співчуття родині, друзям і колегам загиблого.