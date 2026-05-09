РФ втратила позиції у центрі Куп’янська, а Україна посилила удари по логістиці росіян біля Маріуполя — звіт ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили посилили удари по російській логістиці у глибокому тилу, зокрема в районі окупованого Маріуполя.

У звіті аналітики зазначили, що українські військові дедалі активніше атакують російські наземні логістичні маршрути та військові об’єкти на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту.

За даними ISW, українські дрони вже здатні вражати рухомі цілі та переривати постачання російських військ у районах, які раніше вважалися для РФ відносно безпечними.

Аналітики звернули увагу на удари по трасі Маріуполь — Донецьк, яка використовується для забезпечення російських військ на південному та східному напрямках.

Водночас 1-й корпус НГУ «Азов» заявив, що його пілоти патрулюють дороги на глибину до 160 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

У підрозділі повідомили, що в об’єктиві розвідувально-ударних комплексів перебувають Маріуполь та військові цілі окупантів, а російські сили використовують дороги в місті та його околицях для переміщення особового складу й техніки.

«Азов» заявив, що продовжує створення «санітарної зони» для російської логістики та анонсував збільшення глибини ударів.

«Азов» вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде», — йдеться у повідомленні.

Також у звіті ISW йдеться, що російські сили, ймовірно, втратили позиції у центрі Куп’янська після місяців спроб утримувати невелику групу військових у місті.

Крім того, аналітики наголосили, що темпи просування російської армії у 2026 році суттєво сповільнилися. За оцінкою ISW, у перші чотири місяці року російські війська просувалися в середньому лише на 2,9 квадратного кілометра на добу, а у квітні навіть зазнали чистої втрати території.

Водночас ISW зазначає, що Кремль продовжує вимагати від України виведення військ із неокупованої частини Донбасу як умову припинення вогню.

Аналітики вважають, що Москва намагається створити штучне відчуття терміновості у переговорах, попри погіршення ситуації для російської армії на фронті.