У Франції затримали одного з катів донецької тюрми “Ізоляція”

У Франції затримали учасника терористичної організації, причетного до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі «Ізоляція».

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, затримання відбулося завдяки співпраці Офісу генерального прокурора України та правоохоронних органів Франції.

Реклама

Реклама

Слідство встановило, що у 2017–2019 роках громадянин України добровільно співпрацював із так званим «міністерством державної безпеки днр».

Колишні бранці «Ізоляції» заявили, що чоловік був помічником керівника незаконної тюрми у тимчасово окупованому Донецьку та брав участь у катуваннях ув’язнених, чинив психологічний тиск, змушував людей до зізнань і принижував їх.

Наразі слідство встановило щонайменше дев’ятьох потерпілих.

У 2021 році, після завершення розслідування в Україні та передачі справи до суду, обвинувачений виїхав до Франції й намагався отримати статус біженця.

Після звернення українських прокурорів та правозахисних організацій французькі правоохоронці відкрили власне кримінальне провадження. Українська сторона передала додаткові матеріали справи та докази.

За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції чоловіка взяли під варту та висунули йому обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Розслідування веде спеціалізований підрозділ Паризького суду.

Руслан Кравченко зазначив, що це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, причетних до воєнних злочинів в Україні. Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення.