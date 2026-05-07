Масові святкування футбольних фанатів у Парижі завершилися сутичками та підпалами

Після виходу футбольного клубу Парі Сен-Жермен до фіналу Ліги чемпіонів у Парижі та передмістях затримали 127 людей. Під час святкувань сталися сутички, підпали автомобілів і сміттєвих баків, а також постраждали щонайменше 34 людини.

Про це пише Le Parisien.

Після перемоги ПСЖ і виходу клубу до фіналу Ліги чемпіонів увечері 6 травня в Парижі почалися масові святкування, які супроводжувалися заворушеннями.

Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ, загалом у паризькій агломерації затримали 127 людей, із них 107 — безпосередньо у столиці.

За даними МВС, під час інцидентів постраждали 34 людини, серед яких 23 поліцейських із легкими травмами. Також одна людина дістала тяжкі поранення через використання піротехнічного заряду.

За інформацією поліції, кілька людей намагалися перекрити кільцеву дорогу Парижа, однак правоохоронці їх відтіснили. Поліція також заявила, що припиняла спроби пошкодження майна та пограбувань магазинів.

У районі стадіону силовики застосовували сльозогінний газ, щоб обмежити доступ до арени. Крім того, влада перекрила доступ до Єлисейських полів і площі Зірки.

Паризька пожежна служба повідомила про 67 загорянь сміттєвих баків у районах Єлисейських полів і стадіону. Також у місті підпалили три автомобілі — один на площі Згоди та два поблизу стадіону.

Окремі сутички між учасниками святкувань і поліцією сталися біля площі Республіки.