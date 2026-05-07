Польща готова прийняти війська США після скорочення контингенту в Німеччині

У Польщі заявили про готовність розмістити американських військових у разі скорочення контингенту США в Німеччині. На тлі планів Вашингтона щодо виведення частини військ польська та литовська влада закликали зберегти присутність армії США в Європі.

Про це пише RMF24 з посиланням на президента Польщі Кароля Навроцького.

За його словами, Польща має необхідну інфраструктуру для розміщення американських військових, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про скорочення військової присутності у Німеччині.

За словами польського президента, збереження максимальної присутності американських військ у Європі відповідає інтересам безпеки країн Балтії, Центральної та Східної Європи.

Навроцький також повідомив, що планує закликати Дональда Трампа залишити американські війська в Європі — зокрема у Польщі або країнах Балтії.

Таку ж позицію висловив президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що НАТО має зробити все можливе, щоб США не відвернулися від Європи. За словами Науседи, Литва також готова прийняти додаткові союзницькі сили.

Віцепрем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що без американських військових неможливо гарантувати безпеку Європи. Він назвав збільшення присутності США стратегічною метою Польщі.

Раніше стало відомо, що глава Пентагону Піт Гегсет вирішив вивести близько 5 тисяч американських військових із Німеччини протягом найближчих 6–12 місяців. Дональд Трамп також заявляв про намір скоротити американський контингент у Німеччині ще більше.

Наразі в Німеччині дислокуються від 35 до 37 тисяч військових США.