“Птахи Мадяра” завдали удару по центру підготовки операторів БПЛА РФ на Луганщині

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді заявив про ураження навчального центру підготовки операторів БПЛА РФ у тимчасово окупованому Хрустальному Луганської області.

За його словами, операцію 5 травня провели бійці 9 батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» спільно з Центром спеціальних операцій «А» СБУ за координації Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Бровді стверджує, що по об’єкту, який розташований більш ніж за 90 км від лінії бойового зіткнення, завдали 15 ударів дронами middle strike з бойовою частиною 100 кг.

За його словами, під удар потрапили будівля навчального комплексу площею 2600 квадратних метрів та будівля тимчасового пункту дислокації площею 5700 квадратних метрів.

У центрі, за даними Бровді, перебували оператори-коригувальники артилерії, оператори інших БПЛА, інструктори та офіцерський склад.

Також він повідомив, що на території об’єкта могло перебувати до 30 одиниць легкового транспорту.

Окремо Бровді заявив, що у відео операції показані кадри дорозвідки раніше знищеної російської радіолокаційної станції «Каста». Інформацію про втрати російської сторони він не навів, заявивши, що їх приховують.