У Росії заборонили “ЯПлакалъ”

Чертановський районний суд Москви заборонив поширення інформації, розміщеної на сайті «ЯПлакалъ» — одному з найстаріших російських розважальних ресурсів. На рішення суду звернуло увагу видання «Верстка».

Позов до суду подала Чертановська міжрайонна прокуратура. У відомстві заявили, що на «ЯПлакалъ», а також на сайтах anekdotovstreet.com і anekdoto.net були виявлені матеріали, які нібито «принижують людську гідність» та містять дискримінацію й образи за національною та расовою ознаками.

Суд постановив внести всі три ресурси до реєстру заборонених сайтів. Яка саме інформація стала підставою для позову, у судовому рішенні не уточнюється.

«ЯПлакалъ» був заснований у 2004 році та став одним із найвідоміших розважальних форумів російськомовного сегмента інтернету.

У 2020 році Роскомнагляд включив ресурс до реєстру організаторів поширення інформації, що зобов’язувало сайт зберігати дані користувачів і за запитом ФСБ передавати, зокрема, їхнє листування.