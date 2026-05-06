На Київщині ліквідували масштабну пожежу на підприємстві

6 травня у селі Шкарівка Київської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на промисловому підприємстві. До гасіння залучили 66 надзвичайників і 17 одиниць техніки.
Про це повідомили в ДСНС Київщини.
“У складних умовах надзвичайники приборкали вогонь, не допустивши його подальшого поширення”, — йдеться в повідомленні.
Також фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели заміри повітря. Небезпечних хімічних речовин не виявлено.