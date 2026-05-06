        На Київщині ліквідували масштабну пожежу на підприємстві

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 13:30
        Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві / Фото: ДСНС Київщини
        6 травня у селі Шкарівка Київської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на промисловому підприємстві. До гасіння залучили 66 надзвичайників і 17 одиниць техніки.

        Про це повідомили в ДСНС Київщини.

        “У складних умовах надзвичайники приборкали вогонь, не допустивши його подальшого поширення”, — йдеться в повідомленні.

        До ліквідації займання залучили 66 рятувальників та 17 одиниць техніки.

        Також фахівці групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту провели заміри повітря. Небезпечних хімічних речовин не виявлено.

        Ліквідація пожежі на підприємстві / Фото: ДСНС Київщини

