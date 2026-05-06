Рятувальники показали наслідки удару російського БпЛА по Харкову

6 травня у Харкові внаслідок атаки РФ згорів будинок у Новобаварському районі, поряд із яким влучив російський БпЛА. Постраждали двоє людей.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Удар БпЛА прийшовся поруч з приватним будинком у Новобаварському районі. Внаслідок вибуху у ньому сталося займання”, – розповіли рятувальники.
Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.
Вогонь охопив площу у 120 кв. метрів. Також зазнали пошкоджень сусідні будинки. Пожежу ліквідували.
На місці події працювали оперативні підрозділи та психологи ДСНС, а також медики, правоохоронці та волонтери.