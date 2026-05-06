        У Запоріжжі до 43 зросла кількість постраждалих через російський удар

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 07:46
        Пожежа на місці удару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА
        У результаті авіаудару по Запоріжжі, якого російські військові завдали по місту 5 травня, постраждали 43 людини. 12 цивільних загинули.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        “До медиків уже звернулися 43 людини, віком від 20 до 66 років. Вісімнадцять поранених ушпиталені”, – йдеться в повідомленні.

        Стан чотирьох постраждалих медики оцінюють, як важкий, 14 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома.

        Також у ніч на 6 травня окупанти вдарили по обʼєкту промислової інфраструктури у Запоріжжі. Інформація про постраждалих не надходила.

        Нагадаємо, 5 травня, близько 16:05, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. 12 людей загинули. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, СТО, автомийка, автівки, магазин та підприємство.


