Ткаченко відповів на чутки про відставку і викликав Кличка на ефір

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко відреагував на журналістський запит щодо можливого звільнення та заявив, що готовий до відкритого ефіру разом із міським головою Києва. Він наголосив на необхідності публічного діалогу щодо ситуації в столиці.

Ткаченко опублікував документ запиту, адресований йому від телеканалу «Київ24», у якому журналісти просили прокоментувати інформацію про нібито його відставку та можливі заяви про звільнення з боку його команди.

У відповідь він заявив: «Готовий дати всі коментарі в одному ефірі з міським головою, як носієм всієї влади і повноважень в столиці. Це буде захопливий діалог, насправді важливий для киян. Відкрито і прозоро, як в цивілізованій європейській країні. Звісно, якщо в мера є бажання».

Також він розкритикував муніципальний телеканал, зазначивши, що «Київ24», який фінансується коштом платників податків, має забезпечувати відкриту дискусію, а не займатися подібними запитами.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про можливу відставку Ткаченка. Повідомлялося, що він нібито написав заяву про звільнення, а йому вже шукають заміну. Водночас у КМВА закликали не поширювати непідтверджені дані та орієнтуватися лише на офіційні джерела.

Сам Ткаченко також раніше заявляв, що у мережі поширюються чутки про кадрові рішення, які, за його словами, не мають зв’язку з реальністю.