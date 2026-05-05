Україна обіграла Францію на ЧС-2026 з хокею

Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу-2026, обігравши Францію з рахунком 3:2. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ключовим для української команди став перший період, у якому вона повела 2:0. Попри те, що французи змогли зрівняти рахунок у другій 20-хвилинці, “синьо-жовті” повернули собі перевагу ще до завершення періоду та втримали її до фінальної сирени.

Матч третього туру дивізіону IA завершився з рахунком 3:2 (2:0, 1:2, 0:0). У складі України відзначилися Гребеник, Мережко та Трахт.

Завдяки перемозі Україна піднялася на друге місце у турнірній таблиці дивізіону IA. Команда має 6 очок після трьох матчів — стільки ж у Казахстану, який провів на гру менше.

Наступний матч збірна України проведе проти Казахстану 7 травня о 17:00 за київським часом.

Ця перемога стала для України першою над Францією на чемпіонатах світу за 22 роки. Востаннє українці обігравали французів у 2004 році.