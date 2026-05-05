У МЗС заявили про новий випадок розвантаження в Єгипті викраденого українського зерна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що судно ASOMATOS розвантажило в єгипетському порту Абу-Кір 26,9 тисячі тонн викраденого українського зерна. Це вже четвертий випадок, зафіксований із квітня, коли росія постачає таке зерно через порти Єгипту.

Про це Сибіга повідомив у своїй заяві у мережі X. За його словами, судно допустили до розвантаження попри офіційний запит України до Міністерства юстиції Єгипту щодо надання правової допомоги у цій справі.

Міністр зазначив, що українська сторона передала всі необхідні дані та правові підстави для арешту судна і його вантажу. Йдеться про зерно, яке, за даними України, було вивезене з тимчасово окупованого Криму підсанкційною компанією “Agro-Frigat”.

Сибіга наголосив, що Україна протягом багатьох років була надійним гарантом продовольчої безпеки для Єгипту, і висловив нерозуміння щодо прийняття викраденого зерна українськими партнерами.

Він також нагадав про історичний досвід України, пов’язаний із голодомором, коли зерно примусово вилучали у населення, та зазначив, що нинішні дії росії викликають болісні асоціації.

Глава МЗС закликав Єгипет дотримуватися міжнародного права, власних зобов’язань та принципів двосторонніх відносин, а також не приймати викрадені з окупованих територій товари.