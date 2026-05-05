Макрон заспівав “La Bohème” в Єревані разом із Пашиняном: відео з вечері

Під час офіційної вечері в Єревані президент Франції Еммануель Макрон виконав пісню «La Bohème» Шарля Азнавура, а прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах. Атмосферу заходу назвали теплою та дружньою.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Про це повідомила вірменська журналістка Аньєс Вахрамян у соцмережі X.

Журналістка також опублікувала відео, на якому видно, як Макрон співає у мікрофон, сидячи поруч із піаністом, тоді як Пашинян супроводжує виступ грою на барабанах.

Пісня «La Bohème» є однією з найвідоміших композицій Шарля Азнавура та вважається класикою французького шансону. Сам Азнавур народився в родині вірменських емігрантів і протягом кар’єри записав майже 1300 пісень різними мовами.

Подія відбулася на тлі саміту Європейської політичної спільноти, який стартував 4 травня у Єревані та зібрав лідерів десятків країн для обговорення безпекових і економічних питань.