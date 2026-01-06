У Франції засудили десятьох осіб за кібербулінг Бріжит Макрон

Паризький суд визнав винними десятьох осіб у кіберпереслідуванні першої леді Франції Бріжит Макрон через поширення неправдивих тверджень про її гендерну ідентичність. Про це повідомляє Reuters.

Суд встановив, що восьмеро чоловіків і двоє жінок поширювали зловмисні коментарі, в яких стверджували, що Бріжит Макрон нібито є трансгендерною жінкою і народилася чоловіком. Зокрема, в соцмережах поширювалася неправдива версія, що вона народилася під ім’ям Жан-Мішель Троньє – так насправді звуть її старшого брата.

Крім того, підсудні робили образливі заяви щодо різниці у віці між Бріжит Макрон та президентом Франції Еммануелем Макроном, прирівнюючи її до педофілії.

Суд призначив різні покарання: один із засуджених отримав шість місяців ув’язнення без відстрочки, інші – умовні строки до восьми місяців. Також було призначено штрафи, обов’язкові курси з протидії кібербулінгу, а п’ятьох осіб позбавили права користуватися тією соцмережею, де публікувалися дописи.

Рішення суду стало перемогою для подружжя Макронів, які також ведуть окремий судовий процес у США проти праворадикальної блогерки та подкастерки Кендес Оуенс, що поширювала аналогічні твердження.

Деякі з обвинувачених заявляли, що їхні дописи були сатирою, однак суд відхилив цей аргумент. Один із засуджених, галерист і письменник Бертран Шоллер, повідомив про намір оскаржити вирок.

Напередодні Бріжит Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 заявила, що її боротьба з онлайн-переслідуванням має стати прикладом для інших, зокрема для підлітків. Вона наголосила, що атаки були постійними і доходили навіть до втручання в її податкові дані, а також підкреслила, що її гендерна ідентичність підтверджується офіційними документами.