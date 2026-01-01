Макрон: із 6 січня в Парижі країни Європи візьмуть на себе зобов’язання щодо захисту України

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вже з 6 січня в Парижі європейські країни та союзники візьмуть на себе конкретні зобов’язання щодо захисту України. За його словами, ці кроки мають забезпечити справедливий і тривалий мир на європейському континенті.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив у своєму новорічному зверненні до громадян. Він наголосив, що Європа стикається з дедалі жорсткішим світом, у якому триває війна на європейському континенті після нового етапу російської агресії проти України.

Макрон зазначив, що Європа має захищати свою незалежність і свободи, інвестуючи в оборону та безпеку. За його словами, європейська оборона, яка тривалий час залишалася предметом дискусій, уже почала формуватися і у 2026 році цей процес прискориться.

Президент Франції підкреслив, що з 6 січня в Парижі багато європейських держав і союзників візьмуть на себе конкретні зобов’язання для захисту України та забезпечення справедливого і тривалого миру в Європі. Він також заявив про необхідність посилювати європейську промислову, технологічну й оборонну незалежність на тлі глобальної нестабільності.