        Політика

        Макрон: із 6 січня в Парижі країни Європи візьмуть на себе зобов’язання щодо захисту України

        Сергій Бордовський
        1 Січня 2026 14:40
        читать на русском →
        Президент Франції Емманюель Макрон / Скріншот
        Президент Франції Емманюель Макрон / Скріншот

        Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вже з 6 січня в Парижі європейські країни та союзники візьмуть на себе конкретні зобов’язання щодо захисту України. За його словами, ці кроки мають забезпечити справедливий і тривалий мир на європейському континенті.

        Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив у своєму новорічному зверненні до громадян. Він наголосив, що Європа стикається з дедалі жорсткішим світом, у якому триває війна на європейському континенті після нового етапу російської агресії проти України.

        Макрон зазначив, що Європа має захищати свою незалежність і свободи, інвестуючи в оборону та безпеку. За його словами, європейська оборона, яка тривалий час залишалася предметом дискусій, уже почала формуватися і у 2026 році цей процес прискориться.

        Реклама
        Реклама

        Президент Франції підкреслив, що з 6 січня в Парижі багато європейських держав і союзників візьмуть на себе конкретні зобов’язання для захисту України та забезпечення справедливого і тривалого миру в Європі. Він також заявив про необхідність посилювати європейську промислову, технологічну й оборонну незалежність на тлі глобальної нестабільності.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини