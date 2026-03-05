Брітні Спірс заарештували за підозрою у водінні в стані сп’яніння

Американську зірку попмузики Брітні Спірс затримали в окрузі Вентура, штат Каліфорнія, за підозрою у керуванні автомобілем у стані сп’яніння.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Каліфорнійську дорожню патрульну службу.

Як зазначили поліції, інцидент стався 5 березня. Правоохоронці підозрюють співачку у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння (DUI).

Представник Брітні Спірс поки що не відповів на запит щодо коментаря.

Як пише Forbes, 44-річна Спірс раніше вже мала кілька випадків взаємодії з правоохоронцями. У серпні 2007 року вона врізалася автомобілем в іншу машину на парковці в Лос-Анджелесі та поїхала з місця події, не обмінявшись інформацією, що призвело до обвинувачення у втечі з місця ДТП, а також до додаткового обвинувачення у керуванні автомобілем без чинного водійського посвідчення штату Каліфорнія. Згодом обвинувачення були зняті після того, як вона відшкодувала іншому водієві завдану шкоду, однак цей інцидент, ймовірно, сприяв тому, що вона втратила опіку над дітьми, яких має разом із Кевіном Федерлайном.

Також у 2023 році співробітники Каліфорнійського дорожнього патруля кілька разів зупиняли Спірс через порушення правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості та перетин смуг руху. Її також притягнули до відповідальності за керування без посвідчення водія та без підтвердження страхування, однак вона сплатила ці штрафи. На відео з бодікамери, оприлюдненому тоді, чути, як Спірс говорить офіцеру: “Мені дуже, дуже шкода, будь ласка, пробачте”, на що він відповідає: “Минулого разу я вже дав вам поблажку”.

Минулого року Спірс отримала попередження після того, як запалила сигарету та вживала алкоголь під час польоту на чартерному літаку, що порушує федеральні авіаційні правила. Тоді їй не висували обвинувачень.

Інцидент 5 березня, видається, став першим випадком, коли Спірс офіційно заарештували та помістили до ізолятора тимчасового тримання.