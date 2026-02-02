Вийшов офіційний трейлер фільму «Диявол носить Prada 2» — продовження культової стрічки 2006 року про світ модної індустрії. Прем’єра фільму в кінотеатрах запланована на 1 травня 2026 року.

Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі повертаються до своїх ролей Міранди Прістлі, Енді Сакс, Емілі Чарлтон і Найджела. Події нової стрічки, згідно з трейлером, розгортаються майже через 20 років після подій оригінального фільму та знову переносять глядачів до офісів журналу Runway і на модні вулиці Нью-Йорка.

У трейлері показано, що Енді Сакс повертається до журналу Runway у новій ролі — вона стає Features Editor. В одній зі сцен Найджел представляє її Міранді Прістлі, яка, як випливає з відео, не одразу впізнає колишню асистентку. Також показано реакцію Емілі Чарлтон, яка звертає увагу на зміни в характері та впевненості Енді.

Фільм знову об’єднав основний акторський склад з режисером Девідом Френкелем і сценаристкою Алін Брош Маккенна. До сиквелу також приєдналися Кеннет Брана, Сімон Ешлі, Джастін Теру, Люсі Лью, Патрік Браммолл, Калеб Гірон, Гелен Джей Шен, Полін Шаламе, Бі Джей Новак і Конрад Рікамора. Трейсі Томс і Тібор Фельдман повернулися до ролей Лілі та Ірва з першого фільму.

Продюсеркою стрічки виступила Венді Файнерман, виконавчими продюсерами стали Майкл Бедерман, Карен Розенфельт та Алін Брош Маккенна. Фільм вийде ексклюзивно в кінотеатрах 1 травня 2026 року.