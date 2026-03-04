На Миколаївщині військовий у СЗЧ до смерті побив цивільну дружину і намагався приховати злочин

У Миколаївській області правоохоронці викрили чоловіка, який до смерті побив свою співмешканку та намагався приховати злочин. Про це повідомили в Національній поліції.

До поліції звернувся чоловік і повідомив, що його цивільна дружина прийшла додому побита, заснула і не подає ознак життя. На місце події прибули оперативники карного розшуку до одного із сіл Первомайського району.

На Миколаївщині чоловік до смерті побив 24-річну жінку / Фото: Нацполіція

У будинку правоохоронці виявили тіло 24-річної місцевої мешканки зі слідами тілесних ушкоджень. Під час огляду місця події поліцейські знайшли поламану дерев’яну биту зі слідами крові, а також закривавлені одяг і постіль, які заявник намагався приховати.

Слідчі встановили, що співмешканцем загиблої є 33-річний військовослужбовець, який самовільно залишив розташування військової частини. За даними поліції, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік посварився з жінкою через ревнощі, після чого схопив биту та почав наносити їй удари.

Намагаючись уникнути відповідальності, підозрюваний приховав речові докази та вигадав версію смерті жінки.

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.