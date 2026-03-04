Експерт назвав справжню причину подорожчання пального

Ціни на пальне в Україні почали зростати через паніку на ринку, спричинену новинами про війну в Ірані та можливі перебої з постачанням нафти. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, останніми днями реалізація пального через автозаправні станції зросла приблизно на 50%, а на деяких АЗС — ще більше. Попит почав збільшуватися ще з початку тижня, коли водії почали активно заправляти автомобілі через побоювання можливого дефіциту.

Куюн зазначив, що ажіотажний попит уже підштовхнув ціни на пальне щонайменше на 5 гривень за літр. Водночас українські мережі мають достатні запаси бензину і дизельного пального, а фізичних причин для дефіциту наразі немає.

За словами представника однієї з найбільших мереж АЗС, через стрімке зростання продажів компанії змушені орієнтуватися на поточні світові котирування, адже пальне за новими цінами може знадобитися для продажу значно раніше, ніж очікувалося. Лише за кілька днів ціни на дизельне пальне в Лондоні перевищили 1100 доларів за тонну.

Куюн підкреслив, що паніка на ринку може лише погіршити ситуацію, як це вже було навесні 2022 року, коли ажіотажний попит призвів до дефіциту пального.

Він наголосив, що наразі підстав для паніки немає, оскільки світовий ринок забезпечений нафтою, а Європа має приблизно 90-денні запаси нафти і пального. За його словами, ситуація може прояснитися найближчим часом, зокрема після новин щодо безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.