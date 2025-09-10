Дефіцит бензину в Росії поширився вже на 20 регіонів

Дефіцит бензину в Росії охопив уже 20 регіонів. Якщо наприкінці серпня проблеми з пальним фіксували у Забайкаллі, Примор’ї, на Курилах та в окупованому Криму, то у вересні нестача пального поширилася ще на низку областей, повідомляє The Moscow Times із посиланням на незалежний паливний союз РФ.

Тепер перебої з бензином спостерігаються в Рязанській, Нижньогородській, Саратовській, Самарській, Ульяновській, Пензенській, Ростовській та Астраханській областях, а також у Калмикії та Татарстані. Крім того, проблеми з постачанням фіксують в Амурській, Магаданській, Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці.

Реклама

Реклама

Через перебої з відвантаженнями бензину марок А-92 та А-95 частина АЗС змушена була закритися або працювати з перебоями.

“Спочатку проблема нестачі палива мала локальний характер, але тепер можна говорити про розширення географії: все більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом”, — визнав член експертної ради комітету із захисту конкуренції Держдуми Дмитро Тортєв.

За його словами, дефіцит, що починався у віддалених регіонах, поступово охоплює й європейську частину Росії.