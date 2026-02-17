Україна, США і Росія розпочали новий раунд переговорів у Женеві

17 лютого у Швейцарії розпочався черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі за участі України, США та Росії. На порядку денному зустрічей — безпекові й гуманітарні питання.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

“Маємо погоджені Президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному – безпекові та гуманітарні питання”, — додав він.

За словами Умєрова, переговори відбуваються конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Основним завданням визначено максимально просунути рішення, які можуть наблизити стійкий мир.

Секретар РНБО висловив подяку американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі, а Швейцарії — за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

Нагадаємо, раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що за підсумками першого дня переговорів не варто очікувати якихось новин, оскільки сторони мають намір продовжувати роботу і 18 лютого.