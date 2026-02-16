        Політика

        Українська делегація прямує до Женеви для наступного раунду переговорів — Буданов

        Сергій Бордовський
        16 Лютого 2026 07:00
        читать на русском →

        Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська сторона вирушила до Женеви на наступний раунд перемовин.

        Фото: Кирило Буданов/Telegram

        «На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені», — повідомив Буданов.

        Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що українська сторона готова до нової зустрічі з російською делегацією для врегулювання війни в Україні.

        Реклама
        Реклама


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини