Українська делегація прямує до Женеви для наступного раунду переговорів — Буданов

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що українська сторона готова до нової зустрічі з російською делегацією для врегулювання війни в Україні.

«На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд перемовин. Дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії, шукати правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені», — повідомив Буданов.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська сторона вирушила до Женеви на наступний раунд перемовин.