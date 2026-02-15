У Чернівцях під час конфлікту хуліган кинув гранату: є травмовані

У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану під час конфлікту між невідомими особами стався вибух, імовірно внаслідок кидка гранати одним із учасників інциденту. Попередньо відомо про трьох травмованих: одну людину госпіталізували до лікарні, ще двом медичну допомогу надали на місці події, повідомили у поліції Чернівецької області.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, який, ймовірно, кинув гранату. Ним виявився 32-річний місцевий житель, якого затримали у процесуальному порядку.

Також встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб. Наразі на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

