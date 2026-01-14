На Прикарпатті судитимуть трьох військових за продаж понад 5 тонн армійського дизпалива

Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох військовослужбовців авіаційної бригади, яких обвинувачують у привласненні військового майна та незаконному продажі дизельного пального.

За даними слідства, командир роти матеріального забезпечення, командир електрогазового взводу та водій організували схему систематичного викрадення дизпалива, призначеного для потреб армії. Упродовж січня–червня 2025 року вони неодноразово вивозили пальне з території військової частини, підробляючи облікові документи та списуючи його як використане під час виконання бойових завдань.

Надалі викрадене дизельне пальне реалізовували місцевим підприємцям, зокрема власникам громадського транспорту, за ціною 40 гривень за літр. Загалом, за інформацією прокуратури, таким чином було продано понад 5 тонн пального.

Правоохоронці задокументували злочинний механізм, обвинувачених затримали. Їхні дії кваліфікували за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.