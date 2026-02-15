Поліцейські разом із волонтерами евакуювали коней зі Старосалтівської громади Харківської області

У Харківській області завершили гуманітарну операцію з евакуації тварин із прифронтової території Старосалтівської громади. Спецпідрозділ поліції «Білий Янгол» спільно із загоном швидкого реагування Червоного Хреста України протягом десяти днів вивезли 19 коней із кінного клубу «Антлант», які з перших днів деокупації залишалися без нагляду.

Як повідомив помічник начальника ГУНП у Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков, 15 лютого спецоперацію було успішно завершено. За його словами, спільними зусиллями поліції, волонтерів і місцевої влади евакуйовано всіх 19 коней, двох собак і цуценят, а також конюха перевезено до безпечнішого місця.

Наразі тварини перебувають на території харківського іподрому під опікою благодійної організації Animals 911 Ukraine. Евакуація відбувалася в умовах підвищеної небезпеки — під час руху маршрутом фіксували ворожі безпілотники. Попри це, завдяки злагодженим діям правоохоронців операцію вдалося завершити успішно, і тварини нині перебувають у безпеці.

