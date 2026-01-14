        Суспільство

        Обов’язкову евакуацію дітей оголосили ще у двох громадах Запорізької області

        Галина Шподарева
        14 Січня 2026 11:41
        Евакуація на Запоріжжі / Фото: ДСНС
        Евакуація на Запоріжжі / Фото: ДСНС

        Координаційний штаб з питань евакуації ухвалив рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області.

        Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

        З двох громад Запорізької області в обов’язковому порядку мають евакуювати 40 дітей з 26 родин.

        Прийматиме та розміщуватиме дітей Черкаська область.

        “Обовʼязкова евакуація – завжди важкий крок. Але в умовах постійних обстрілів – це єдиний відповідальний спосіб зберегти життя, насамперед – дітей”, – написав Кулеба.


