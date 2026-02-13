САС відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич програв апеляцію щодо своєї дискваліфікації з Олімпійських ігор Мілан—Кортіна. Спортивний арбітражний суд (САС) відхилив скаргу, погодившись із позицією Міжнародного олімпійського комітету та федерації санного спорту про те, що намір спортсмена виступати у шоломі із зображеннями понад двадцяти українських тренерів і атлетів, загиблих після російського вторгнення чотири роки тому, порушує олімпійські правила.

Як повідомляє AP, у короткій заяві САС зазначив, що одноособовий арбітр не мав підстав відступати від політики МОК щодо висловлювань спортсменів на полі змагань. Так званий «шолом пам’яті», який Гераскевич привіз на Ігри, визнано таким, що не відповідає правилам, обов’язковим для учасників Олімпіади.

Водночас арбітр дійшов висновку, що встановлені обмеження є розумними та пропорційними, з огляду на інші можливості для привернення уваги — у змішаних зонах, під час пресконференцій, у соціальних мережах або, як у випадку Гераскевича, під час тренувальних заїздів у цьому шоломі. У САС також наголосили, що арбітр повністю співчуває прагненню спортсмена вшанувати пам’ять загиблих і привернути увагу до горя та руйнувань, яких зазнали українці й українські спортсмени внаслідок війни.

