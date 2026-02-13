У Виноградові затримали чоловіка, який кинув гранату в будинок поліцейського

У місті Виноградів Закарпатської області поліцейські затримали чоловіка, який у ніч на 13 лютого кинув бойову гранату в будинок співробітника місцевої поліції. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак пошкоджено фасад будинку та вікна, тривають слідчі дії.

За даними правоохоронців, під час вибуху поліцейського вдома не було — у помешканні перебували його дружина, двоє доньок та батьки. У ході першочергових слідчих дій встановлено, що невідома особа кинула гранату у бік будинку, після чого зникла.

Для встановлення причетного співробітники поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, зібрали речові докази та проаналізували записи камер відеоспостереження. Згодом правоохоронці виявили одяг, у якому зловмисник вчиняв злочин і який він викинув після цього, що дозволило встановити його особу. Підозрюваним виявився 43-річний житель села Олешник.

Слідчі також з’ясували, що 17 січня цього року чоловіка вже затримували за підозрою у збуті особливо небезпечного наркотику — метамфетаміну. До його викриття був причетний і поліцейський, у будинок якого кинули гранату. Після обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави підозрюваний вийшов на свободу. За попередніми даними, мотивом злочину могла бути помста правоохоронцям.

Згодом оперативники встановили, що чоловік переховується у знайомого на горищі приватного будинку, де намагався перечекати пошуки. Його розшукали та затримали.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 347, частиною четвертою статті 296 та частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу, хуліганство із застосуванням зброї та незаконне поводження зі зброєю. Підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Берегівської окружної прокуратури.