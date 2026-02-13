        Політика

        Умєров оголосив склад української делегації на тристоронні перемовини

        Віктор Алєксєєв
        13 Лютого 2026 16:33
        Українська делегація на тристронніх переговорах в Абу-Дабі / Фото t.me/umerov_rustem

        17–18 лютого в Женеві має відбутися наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі, а президент України визначив попередній склад переговорної групи.

        Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. За його словами, разом із ним до складу делегації увійдуть Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

        Умєров зазначив, що команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових переговорного процесу. Робота делегації буде спрямована на напрацювання предметних рішень у межах рамок, визначених главою держави.

        Метою переговорів, за його словами, залишається досягнення стійкого та тривалого миру. Українська сторона готується до серйозної та відповідальної роботи під час майбутньої зустрічі в Женеві.


