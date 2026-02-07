Росія прагне, щоб США визнали Крим російським – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне того, щоб США визнали Крим російським, проте Україна ніколи не піде на кроки, які суперечать її Конституції.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«Я вважаю, що скоріш за все Росія дає сигнал Америці – визнайте Крим. Розуміючи, що Україна не визнає», – розповів Зеленський.

У цьому контексті він наголосив, що завершення війни має бути достойним та надійним, «яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора».

«Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде», – наголосив Президент.