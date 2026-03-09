Зеленський: 11 країн звернулися до України по допомогу в протидії “шахедам”

Україна отримала 11 запитів від країн щодо безпекової підтримки у протидії дронам та подібним загрозам на тлі війни в Ірані. Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, питання обговорили під час Ставки, де аналізували наслідки війни в Ірані для глобальних ринків, Європи та України.

Президент зазначив, що під час Ставки обговорили дестабілізацію через війну в Ірані та пов’язані ризики для глобальних ринків, країн регіону й партнерів України, які підтримують її у протидії російській агресії. За його словами, події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу, Україну та інші частини світу, а також на критично важливі постачання і безпеку людей.

Про ситуацію доповідали секретар РНБО, керівники розвідок, СБУ, МЗС України та міністр оборони. Учасники засідання проаналізували перспективи війни в Ірані та можливі наслідки її затягування.

За словами президента, станом на цей час є 11 запитів від країн — сусідів Ірану, європейських держав та Америки щодо безпекової підтримки. Йдеться про зацікавленість в українському досвіді захисту життя, перехоплювачах, системах радіоелектронної боротьби та тренуванні. На частину таких запитів Україна вже відповіла конкретними рішеннями та підтримкою.

Зеленський зазначив, що РНБО разом із Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити Україна може відреагувати позитивно, не знижуючи власних оборонних можливостей. Він наголосив, що пріоритетом є недопущення переваги іранського режиму над захисниками життя та необхідність спільної роботи для стабілізації ситуації в регіоні і на глобальних ринках.

“Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України”, – заявив Зеленський

Президент також заявив, що Україна давно пропонує партнерам посилити спільні можливості захисту від дронів і ракет та знищення виробництв зброї режимів-агресорів. За його словами, відомі всі точки виробництва «шахедів», а іранський і російський режими підтримують один одного, зокрема через використання російських деталей у дронах, які застосовуються в ударах по сусідах Ірану.

За словами Зеленського, світ сильніший за тих, хто намагається його дестабілізувати, і Україна розраховує на рішучість партнерів.