Війна на Близькому Сході підняла нафту майже до $120 і розігнала ціни на газ у Європі

Світові енергетичні ринки різко відреагували на війну на Близькому Сході. Ціни на нафту підскочили майже до $120 за барель, а європейський природний газ у понеділок зріс на 30%.

Про це пишуть Bloomberg та AP News.

Ціни на нафту різко зросли, перш ніж частково знизитися, на тлі загострення війни з Іраном, яка загрожує видобутку та транспортуванню енергоносіїв у регіоні. Барель нафти Brent, міжнародного еталона, на початку дня піднімався до $119,50, після чого торгувався на рівні $107,80.

Американська нафта West Texas Intermediate підскочила до $119,48 за барель, але пізніше знизилася до $103.

Конфлікт, що триває вже другий тиждень, охоплює країни та райони, які мають ключове значення для виробництва та транспортування нафти і газу з Перської затоки. Бахрейн звинуватив Іран у ударі по опріснювальному заводу, важливому для забезпечення питною водою, а нафтобази в Тегерані тліли після нічних ударів Ізраїлю.

Ціни дещо знизилися після повідомлення Financial Times про те, що деякі країни «Великої сімки» розглядають можливість використання стратегічних нафтових резервів для зменшення тиску на ринки. У суботу президент США Дональд Трамп применшив необхідність використання Стратегічного нафтового резерву, заявивши, що запасів у США достатньо і ціни незабаром знизяться.

За даними дослідницької компанії Rystad Energy, приблизно 15 мільйонів барелів сирої нафти — близько 20% світового обсягу — щодня транспортується через Ормузьку протоку. Через загрозу ракетних і безпілотних атак Ірану танкери майже припинили рух через цю протоку, якою транспортується нафта і газ із Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку, Катару, Бахрейну, Об’єднаних Арабських Еміратів та Ірану.

Ірак, Кувейт та ОАЕ вже скоротили видобуток, оскільки резервуари для зберігання заповнюються через зменшення можливостей експорту. Іран, Ізраїль і США також атакували нафтові та газові об’єкти з початку війни, що посилило побоювання щодо постачання.

Водночас різко зросли й ціни на природний газ у Європі. Базові ф’ючерси у понеділок підскочили до 30%, продовживши найбільше тижневе зростання з часів енергетичної кризи. Ф’ючерси на газ у США також зросли до найвищого рівня за місяць.

Європа перебуває у вразливому становищі, оскільки виходить із зими з майже спустошеними газовими сховищами. Це означає, що влітку їй доведеться закуповувати більше зрідженого природного газу, конкуруючи з покупцями з Азії за обмежені обсяги постачання, якщо потоки з Близького Сходу не зможуть дістатися світових ринків.

Наразі ціни на газ у Європі становлять близько €64 МВт-год, що значно нижче за рекорд понад €300 МВт-год під час енергетичної кризи.

Ситуацію може ускладнити зупинка виробництва зрідженого природного газу в Катарі. Найбільший у світі завод Ras Laffan, за даними влади країни, залишився переважно неушкодженим після зупинки минулого тижня, однак відновлення роботи та постачань може зайняти тижні або навіть місяці. Через призупинення виробництва компанія QatarEnergy оголосила форс-мажор для покупців, серед яких італійська Edison SpA та польська Orlen SA.

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз цін на газ у Європі на другий квартал до €63 за мегават-годину з €45, очікуючи тривалих перебоїв із катарським експортом.

Зростання цін на енергоносії вже підштовхує інфляцію, збільшує навантаження на бюджети домогосподарств і б’є по світових ринках. Токійський індекс Nikkei 225 у понеділок знизився на 5,2%, тоді як ф’ючерси у США впали більш ніж на 1,5%.

Аналітики попереджають, що якщо ціни на нафту залишаться вище $100 за барель, це може стати надто великим навантаженням для світової економіки.