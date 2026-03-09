        Економіка

        Європа заплатить “колосальну ціну” за русофобію: у Кремлі свято через нафту по $100

        Галина Шподарева
        9 Березня 2026 09:15
        Кирило Дмитрієв / Фото: t.me/kadmitriev
        Кирило Дмитрієв / Фото: t.me/kadmitriev

        На тлі зростання світових цін на нафту вище 100 доларів у Росії заявили про посилення свого впливу у світовій економіці та геополітиці. У Москві стверджують, що ігнорувати роль країни в енергетичному секторі нібито неможливо.

        Про це повідомив голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

        “Нафта вище $100 — і голос Росії у світовій економіці та геополітиці звучить ще голосніше. Реальність знову бере своє: ігнорувати Росію неможливо”, — написав Дмитрієв.

        У Кремлі заявили, що Росія є “системоутворюючим постачальником енергії”, без якого неможливі “глобальна стабільність” і “стійка модель світового економічного зростання”.

        За словами Дмітрієва, Європі нібито доведеться заплатити колосальну ціну за “помилки євробюрократів і русофобську політику”.


