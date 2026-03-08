        Суспільство

        Переводи в армії не працюють: перевестися можна лише через СЗЧ — засновник KRAKEN

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 19:36
        Костянтин Немічев / Фото: www.facebook.com/nemichev.kn
        Засновник спецпідрозділу «KRAKEN» Костянтин Немічев заявив, що система переводів у Збройних силах України фактично не працює. За його словами, військові часто не мають можливості перейти до інших підрозділів через відсутність зрозумілих правил.

        Засновник спецпідрозділу «KRAKEN» Костянтин Немічев заявив, що в українській армії фактично не працює система переводів між підрозділами.

        Про це він написав у своєму дописі.

        За словами Немічева, тривалий час у війську залишалася неформальна можливість перевестися після самовільного залишення частини, хоча він не підтримує такий спосіб.

        Водночас, за його словами, нині навіть така можливість фактично зникла.

        «Переводи в армії фактично не працюють. Система довгий час залишала одну “поблажку”: хочеш перевестися — йди на радикальний крок через СЗЧ. Хоча я цього не підтримую», — написав він.

        Немічев заявив, що зараз перевестися через СЗЧ нібито можна лише до так званих «штурмових полків», які, за його словами, мають сумнівну репутацію.

        Він наголосив, що у війську має працювати нормальна система переводів із чіткими правилами та обмеженнями.

        «Люди хочуть служити, але у нормальних підрозділах, де є адекватне командування, людське ставлення і де військових сприймають як особистостей, а не як витратний ресурс», — зазначив Немічев.

        Засновник «KRAKEN» закликав поширювати інформацію про цю проблему, щоб її вдалося вирішити.


