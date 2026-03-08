Паралімпіада-2026: Мурашковський і Суярко принесли Україні медальний дубль

Українські парабіатлоністи здобули срібну та бронзову медалі в індивідуальній гонці на 12,5 км серед спортсменів із порушенням зору на зимових Паралімпійських іграх-2026. Це дозволило збірній України завершити другий змагальний день із медальним дублем.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

Срібну медаль виборов Максим Мурашковський разом із гайдом Віталієм Трушем. Бронзовим призером став Дмитро Суярко, який виступав із гайдом Олександром Ніконовичем. Золоту медаль здобув представник Китаю Хесун Дан.

Місця з четвертого по шосте також посіли українські спортсмени — Ярослав Решетинський (гайд Дмитро Драгун), Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) та Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин). Напередодні всі троє були призерами спринтерської гонки.

Після другого змагального дня паралімпійська збірна України має 10 медалей: три золоті, дві срібні та п’ять бронзових. У медальному заліку команда посідає друге місце, поступаючись лише збірній Китаю, яка має на одну нагороду більше.