Чи вплине затримання готівки в Угорщині на курс валют — відповідь НБУ

Національний банк України заявив, що затримання угорською владою вантажу з готівковими доларами та євро, який інкасатори Ощадбанку перевозили до України, не вплине на валютний ринок країни.

Про це регулятор повідомив у відповіді на запит Економічної правди.

У Нацбанку пояснили, що обсяги готівкової іноземної валюти в банківських касах значно перевищують попит.

«Валютний ринок не відчує впливу дій Угорщини. Залишки готівкової валюти в касах банків наразі в рази перевищують середньомісячний чистий попит на готівкову валюту в 2025–2026 роках», — зазначили в НБУ.

У регуляторі додали, що за потреби готові проводити операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

Також у Нацбанку повідомили, що провели консультації з банками, які займаються ввезенням валюти в Україну, та рекомендували їм опрацьовувати альтернативні логістичні маршрути, що не передбачають транзиту через території з ризиком блокування перевезень.

«Основні банки, які здійснюють завезення готівкової іноземної валюти в Україну, готові за потреби оперативно скоригувати свої логістичні маршрути в обхід Угорщини», — заявили в НБУ.

Водночас регулятор відмовився розкривати інформацію про обсяги перевезення готівкової валюти через територію Угорщини та Словаччини, зазначивши, що ці дані мають обмежений доступ.

За даними НБУ, у січні 2026 року українські банки ввезли в країну іноземної готівкової валюти на суму, еквівалентну 808,23 млн доларів. Із цієї суми 515,5 млн становили долари США, 280,85 млн — євро, банківські метали — 11,29 млн доларів, а інші валюти — 596 тисяч доларів.

Для порівняння, у січні 2025 року банки ввезли готівкової валюти на 1,77 млрд доларів.

У жовтні-грудні 2025 року обсяги ввезення готівкової валюти перевищували еквівалент 1 млрд доларів щомісяця: 1,27 млрд доларів у жовтні, 1,03 млрд — у листопаді та 1,38 млрд — у грудні.

До початку повномасштабної війни банки доставляли готівкову іноземну валюту до України авіатранспортом. Такі операції є стандартною міжнародною практикою і передбачають замовлення готівки одним банком у банку країни-емітента відповідної валюти.