Укренерго змінило рекомендації: тепер потужні прилади радять вмикати вдень, а не вночі

Весняне потепління та сонячна погода змінюють режим споживання електроенергії в Україні. У денні години навантаження на енергосистему почало суттєво знижуватися через активну генерацію електроенергії сонячними панелями.

Про це повідомили в Укренерго.

У компанії пояснили, що за роки повномасштабної війни побутові споживачі та бізнес масово встановлювали сонячні електростанції. У сонячну погоду вони виробляють більше електроенергії, тому споживання із загальної мережі зменшується.

Якщо взимку енергетики закликали переносити енергоємні процеси на нічні години, то тепер у ясні дні рекомендують використовувати потужні електроприлади у денний час — приблизно з 11:00 до 16:00.

В Укренерго зазначили, що це допоможе збалансувати енергосистему та уникнути обмеження генерації на промислових сонячних електростанціях, ефективність яких також зростає з приходом сонячної погоди.

Водночас енергетики радять не вмикати кілька потужних приладів одночасно у періоди пікового споживання вранці (07:00–10:00) та ввечері (17:00–21:00).

У хмарні або дощові дні енергоємні процеси, за можливості, рекомендують переносити на нічний час — після 22:00.

В Укренерго також нагадали, що в регіонах, де досі застосовуються погодинні або аварійні відключення електроенергії, необхідність економного споживання залишається актуальною. У таких випадках користування потужними електроприладами радять переносити на періоди, коли відключення не діють, або на нічні години.