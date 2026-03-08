Сибіга звинуватив Угорщину у “державному бандитизмі”

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вимагає негайного повернення коштів і цінностей державного Ощадбанку, які були затримані угорською владою разом із двома інкасаторськими автомобілями.

Про це Сибіга написав у соцмережах.

За словами глави МЗС, минуло вже три дні з моменту, як угорські органи влади затримали два українські броньовані банківські автомобілі, які транзитом прямували з Австрії, а також гроші і дорогоцінні метали, що перевозилися.

«Ці кошти не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України — Ощадбанку, а отже українським платникам податків», — заявив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна вимагає негайного повернення коштів і закликав європейські країни засудити дії Будапешта.

«Ми вимагаємо їх негайного повернення і закликаємо до загальноєвропейського засудження цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету», — написав він.

Глава МЗС також звернувся до європейських партнерів із закликом публічно відреагувати на ситуацію.