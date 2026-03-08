        Політика

        Сибіга звинуватив Угорщину у “державному бандитизмі”

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 14:16
        Захоплення українських інкасаторів угорськими силовиками / Скріншот з відео
        Захоплення українських інкасаторів угорськими силовиками / Скріншот з відео

        Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вимагає негайного повернення коштів і цінностей державного Ощадбанку, які були затримані угорською владою разом із двома інкасаторськими автомобілями.

        Про це Сибіга написав у соцмережах.

        За словами глави МЗС, минуло вже три дні з моменту, як угорські органи влади затримали два українські броньовані банківські автомобілі, які транзитом прямували з Австрії, а також гроші і дорогоцінні метали, що перевозилися.

        «Ці кошти не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України — Ощадбанку, а отже українським платникам податків», — заявив міністр.

        Сибіга наголосив, що Україна вимагає негайного повернення коштів і закликав європейські країни засудити дії Будапешта.

        «Ми вимагаємо їх негайного повернення і закликаємо до загальноєвропейського засудження цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету», — написав він.

        Глава МЗС також звернувся до європейських партнерів із закликом публічно відреагувати на ситуацію.


