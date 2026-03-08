ЗСУ уразили “Панцирь-С1”, десантний катер і пункти управління ворога

Сили оборони України 7 березня та в ніч на 8 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Зокрема було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», десантний катер і кілька пунктів управління ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у районі Новоозерного на тимчасово окупованій території Криму було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16. Остаточні результати удару та масштаби збитків уточнюються.

Реклама

Реклама

Крім того, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління безпілотних систем противника. Зокрема уражено пункт управління БпЛА «Оріон» у районі Красносільського на тимчасово окупованій території Криму, пункт управління БпЛА у Дунайці Бєлгородської області Росії, а також пункти управління безпілотниками у районі Гуляйполя Запорізької області та у Селидовому на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також повідомляється про ураження командно-спостережних пунктів російських підрозділів у районах Нижнього Рогачика на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також у Новопетриківці, Волновасі та Селидовому Донецької області.

У Генштабі зазначили, що системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та військової інфраструктури противника послаблює його можливості з управління військами, координації безпілотних систем і ведення бойових дій. Ступінь завданих збитків уточнюється.