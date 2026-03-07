Зеленський заявив про відсутність прогресу щодо санкцій ЄС і допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по житловому будинку в Харкові загинули десять людей, серед них двоє дітей. Про це він сказав у зверненні.

За словами президента, російська ракета влучила у звичайну багатоповерхівку. Серед загиблих — 13-річна дівчина та дев’ятирічний хлопчик. Наразі під завалами ще можуть бути люди, тому до розбору руйнувань залучили додаткових фахівців із Полтавської та Сумської областей. Також відомо про 16 поранених, яким надають необхідну допомогу.

Зеленський наголосив, що удар був частиною масованої атаки по цивільних та енергетичній інфраструктурі, зокрема в Києві та інших регіонах.

Реклама

Реклама

Президент також повідомив, що говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном про наслідки атаки та потребу України в ракетах для протиповітряної оборони. За його словами, Україні необхідна стійка підтримка партнерів і виконання домовленостей щодо оборонної допомоги.

Зеленський зазначив, що наразі немає прогресу щодо 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, а також щодо пакета допомоги Україні на 90 млрд євро. Він повідомив, що Україна разом із Францією працюватиме з європейськими партнерами протягом наступного тижня, щоб необхідні рішення були ухвалені.

Окремо президент подякував партнерам, які підтримують програму PURL, що дозволяє Україні купувати американські ракети для систем Patriot. Він наголосив, що ризики для постачання ракет зростають через удари Ірану на Близькому Сході та потребу в системах ППО в цьому регіоні.

Зеленський також заявив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема передачу розвідувальних даних та використання російських компонентів у безпілотниках типу «шахед», які застосовують на Близькому Сході.

Крім того, президент привітав українських паралімпійців із першими медалями на змаганнях в Італії. У перший день українська команда здобула шість нагород: три золоті, одну срібну та дві бронзові.