У Харкові вже 11 загиблих

Одинадцяте тіло знайдено під завалами пʼятиповерхівки у Харкові після ракетного удару вночі 7 березня. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Нагадаємо, серед загиблих дві мами з дітьми.

За попередньою інформацією, війська рф вдарили по будинку у Київському районі ракетою «Изделие-30».

Відомо, що це нова ракета.

Перші випадки її застосування були зафіксовані наприкінці минулого року. Бойова частина ракети 800 кг. Дальність польоту не менше 1500 км.

У Харкові буде оголошено день жалоби одразу після закінчення рятувально-пошукових робіт на місці удару, які триватимуть два дні. У понеділок, 9 березня, – день жалоби.