Укрзалізниця відновила більшість пошкоджених після обстрілу ділянок і повертає поїзди до графіків

Укрзалізниця вже відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Залізничники проводили ремонтні роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині. Там відновлювали колії, контактний дріт та опори, пошкоджені внаслідок атаки.

Наразі роботи ще тривають у Житомирській області, де зафіксовано значні пошкодження залізничного полотна через влучання великої кількості дронів. Через курсування об’їзними маршрутами частина поїздів затримується.

Слідкувати за рухом рейсів пасажири можуть на сайті uz-vezemo. У компанії зазначили, що час затримки може змінюватися, тому пасажирам радять перевіряти сповіщення в застосунку та звертати увагу на оголошення на вокзалах.

Для пасажирів рейсів, які відхиляються від графіку більш ніж на п’ять годин, організовують харчування разом із партнером World Central Kitchen.