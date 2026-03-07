        Події

        Кількість загиблих у Харкові від російського “Изделия-30” збільшилася

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 12:52
        Кількість загиблих у Харкові збільшилася до 8 людей / Фото ДСНС
        Кількість загиблих у Харкові збільшилася до 8 людей / Фото ДСНС

        7 березня близько 01:35 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок атаки зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

        Станом на 12:40 відомо про 8 загиблих (раніше повідомлялося про 7 загиблих), серед яких — двоє дітей.

        Під завалами ще залишаються люди. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація буде оновлюватися.

        Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, за попередньою інформацією, війська рф вдарили по будинку ракетою «Изделие-30» (мовою оригіналу).

        Відомо, що це нова ракета.

        Перші випадки її застосування були зафіксовані наприкінці минулого року. Бойова частина ракети 800 кг. Дальність польоту не менше 1500 км.


