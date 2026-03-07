Через атаку РФ понад 1900 будинків у кількох районах Києва залишилися без теплопостачання

У Києві внаслідок нічної російської атаки та пошкодження об’єкта критичної інфраструктури без теплопостачання залишилися тисячі житлових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах без тепла опинилися 1905 будинків.

Комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в цих багатоповерхівках.

Загалом у столиці без тепла залишаються майже 2700 будинків. Зокрема, частина багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах не може отримувати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.