        Через атаку РФ понад 1900 будинків у кількох районах Києва залишилися без теплопостачання

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 10:17
        Ілюстративне фото / Фото Управління ДСНС Києва
        У Києві внаслідок нічної російської атаки та пошкодження об’єкта критичної інфраструктури без теплопостачання залишилися тисячі житлових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

        За його словами, у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах без тепла опинилися 1905 будинків.

        Комунальні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в цих багатоповерхівках.

        Загалом у столиці без тепла залишаються майже 2700 будинків. Зокрема, частина багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах не може отримувати теплоносій через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.


