У Харкові під час нічного удару РФ загинули вчителька та двоє школярів — Терехов

Унаслідок нічної російської атаки на Харків загинули вчителька початкових класів одного з ліцеїв міста та її син — учень другого класу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, під час удару у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею разом із сином. Також загинула восьмикласниця 16-го ліцею, яка перебувала вдома разом із матір’ю.

Терехов висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають.