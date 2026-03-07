        Події

        У Харкові під час нічного удару РФ загинули вчителька та двоє школярів — Терехов

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 09:51
        У Харкові під час розбору завалів рятувальники вилучили тіло загиблої дитини / Фото ДСНС
        Унаслідок нічної російської атаки на Харків загинули вчителька початкових класів одного з ліцеїв міста та її син — учень другого класу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

        За його словами, під час удару у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею разом із сином. Також загинула восьмикласниця 16-го ліцею, яка перебувала вдома разом із матір’ю.

        Терехов висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

        Пошуково-рятувальні роботи на місці удару по житловому будинку тривають.


