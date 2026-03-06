Вже 16 країн і ЄС бойкотують відкриття Паралімпіади-2026 через російські прапори

Австралія та Франція підтвердили, що їхні офіційні особи не будуть присутні на церемонії відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Це рішення пов’язане з незгодою щодо участі Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами.

Про це заявив міністр МВС Андрій Сибіга. За його словами, вже 16 країн разом із Європейським Союзом відмовилися брати участь у церемонії відкриття Паралімпійських ігор.

Міністр зазначив, що такі рішення партнерів є проявом принципової позиції та солідарності з Україною.

Сибіга подякував міжнародним партнерам, підкресливши, що їхня позиція надсилає чіткий сигнал: спорт має стояти на боці миру, справедливості та поваги до міжнародного права.

Також міністр висловив вдячність Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Швеції за заяву із засудженням рішення Міжнародного паралімпійського комітету.

За словами Сибіги, дозвіл на демонстрацію державних символів Росії та Білорусі підриває міжнародні зусилля з ізоляції цих режимів на тлі триваючої війни Росії проти України і залишається неприйнятним.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

В Україні дивитися трансляції змагань можна буде на місцевих телеканалах Суспільне, а також на телеканалі та YouTube-каналі Суспільне Спорт.