Зеленський відвідав Донбас і попередив про підготовку російського наступу

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину заявив, що Росія готує новий наступ на цьому напрямку навесні. Глава держави відвідав позиції українських військових та нагородив бійців, які відзначилися у боях.

Про свою поїздку на Донбас президент повідомив у своєму відеозверненні.

«Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни. Двадцять восьма бригада, сота, 24-та окремі механізовані, 36-та бригада морської піхоти. Хочу подякувати всім вам – усім, хто захищає нашу державу», — сказав він.

За словами Зеленського, російські війська не відмовляються від планів продовжувати війну на Донеччині та готують наступ на весну.

«Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім», — наголосив президент.

Під час поїздки президент разом із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відвідав основний командний пункт 100-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля.

Командир бригади полковник Руслан Ткачук доповів главі держави про оперативну обстановку у смузі відповідальності підрозділу. Зеленський подякував військовим за службу та вручив бійцям, які відзначилися під час виконання бойових завдань, ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медаль «За врятоване життя».

Президент також обговорив із командирами батальйонів питання додаткового фінансування для закупівлі дронів, систему нарахування електронних балів, застосування артилерії в умовах дронової війни та потреби бригади.

Крім того, Зеленський відвідав пункт управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та заслухав доповідь командира полковника Анатолія Куликівського про ситуацію в районі Костянтинівки.

За словами командира, російські війська розраховують захопити місто до кінця квітня і намагаються заходити в Костянтинівку малими групами, щоб демонструвати свою присутність.

Під час зустрічі обговорили також забезпечення логістики до міста комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних безпілотників, а також питання комплектації особового складу і забезпечення підрозділів дронами та пікапами.

Президент наголосив, що стійкість України на східному напрямку має не лише військове, а й геополітичне значення.

«Чим сильніші ми на східному напрямку, тим сильніші в переговорному процесі. Дуже важливо, що тут стійкість України достатньо сильна. Дякую вам за це», — зазначив Зеленський.